Επεισόδια σημειώθηκαν στη Μαδρίτη ανάμεσα σε φιλάθλους της Ρεάλ και της Μαρσέιγ.

Πιο συγκεκριμένα, λίγη ώρα πριν τη σέντρα του αγώνα των δύο ομάδων, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν, με την αστυνομία να παρεμβαίνει προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη.

Spanish police attacked #Marseille fans who were in Madrid for the match. (16.09.2025) pic.twitter.com/dcSV69KKdF — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) September 16, 2025