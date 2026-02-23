Η αποθέωση για τη νίκη της Οσασούνα επί της Ρεάλ Μαδρίτης (2-1) μετατράπηκε σε χάος μετά το τελευταίο σφύριγμα. Ένας οπαδός των γηπεδούχων πέταξε μπουκάλι στον Τιμπό Κουρτουά, με τον τερματοφύλακα της Ρεάλ να παραδίδει το αντικείμενο στον διαιτητή.

Παρά τις συστάσεις από τα μεγάφωνα, η ένταση κλιμακώθηκε και στο φινάλε του αγώνα η Αστυνομία επιχείρησε να συλλάβει τον δράστη.

Το αποτέλεσμα ήταν μαζική σύγκρουση σώμα με σώμα, με βίντεο να δείχνουν αστυνομικούς να επιτίθενται σε οπαδούς. Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν, ενώ το περιστατικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις για τη διαχείριση της τάξης.