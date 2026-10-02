Η ισοπαλία 2-2 της Τούμπας κυριάρχησε στα ολλανδικά Μέσα, με τις εφημερίδες και τις αθλητικές ιστοσελίδες να στέκονται στο «εφιαλτικό» πρώτο ημίχρονο των «οράνιε» και στην αντίδρασή τους μετά την ανάπαυλα.

Algemeen Dagblad, De Telegraaf και Voetbal International έγραψαν για «λάθη στην αρχική 11άδα», ενώ το NOS Sport τόνισε ότι ο Ράιντερς «μίλησε» στο φινάλε με το γκολ της ισοφάρισης. Η Telegraaf μιλάει για «άθλιο πρώτο μέρος», το AD για μια Ολλανδία που «δραπέτευσε από την Ελλάδα» και «απέφυγε την πρώτη της ήττα στην εποχή του Τσάβι», ενώ το Voetbal International κάνει λόγο για «μεγάλη επιστροφή που διόρθωσε ένα κακό ημίχρονο».

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