Ο Χάρι Κέιν έπλεξε το εγκώμιο του πρώην συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Σον Χέουνγκ-μιν, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους ως «μία από τις καλύτερες στην Ιστορία της Premier League», με αφορμή την αποχώρηση του Νοτιοκορεάτη από την ομάδα του Λονδίνου.

Ο Σον, ο οποίος μαζί με τον Κέιν σημείωσαν 47 γκολ πρωταθλήματος αποτελώντας ένα από τα πιο «φονικά» επιθετικά δίδυμα της τελευταίας δεκαετίας, μετακόμισε την Τετάρτη στους Los Angeles FC με μεταγραφή-ρεκόρ για το MLS. Ο 33χρονος αρχηγός της εθνικής Νότιας Κορέας είχε ενταχθεί στους Λονδρέζους το 2015 από τη Λεβερκούζεν, πετυχαίνοντας 173 γκολ και μοιράζοντας 101 ασίστ σε 454 εμφανίσεις, οδηγώντας τους φέτος στην κατάκτηση του Europa League – του πρώτου τροπαίου τους μετά από 17 χρόνια.

«Τεράστια συγχαρητήρια για την καριέρα του στην Τότεναμ», δήλωσε ο Κέιν μετά τη φιλική νίκη της Μπάγερν με 4-0 επί της πρώην ομάδας του την Πέμπτη. «Πρώτα απ’ όλα, είναι σπουδαίος άνθρωπος. Τον γνώρισα πολύ καλά ως φίλο, είδα πόσο ταπεινός και καλός χαρακτήρας είναι. Ως παίκτης, είχαμε μία από τις καλύτερες συνεργασίες στην ιστορία της Premier League.

Είχαμε αυτή τη σύνδεση που μας άρεσε. Είναι υπέροχο που έκλεισε την καριέρα του στην Τότεναμ με την κατάκτηση ενός τροπαίου και τώρα ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στο Λος Άντζελες. Του εύχομαι τα καλύτερα και ελπίζω να τον δω σύντομα».

Ο Κέιν, που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Τότεναμ σκοράροντας 280 γκολ σε πάνω από 430 ματς, αποχώρησε το καλοκαίρι του 2023 για την Μπάγερν Μονάχου.