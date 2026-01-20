Ο Μπάμπης Κωστούλας πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ με ψαλιδάκι στις καθυστερήσεις του αγώνα της Μπράιτον με την με την Μπόρνμουθ, κάνοντας άπαντες να υποκλιθούν στο ταλέντο του.

Τα αγγλικά ΜΜΕ αποθέωσαν τον 18χρονο διεθνή στράικερ με τον Guardian να αναφέρει γι΄αυτόν:

«Με την ομάδα του να κοιτάζει μπροστά σε μια αμφιλεγόμενη ήττα, ο 18χρονος Κωστούλας βρέθηκε να κοιτάζει μακριά από την εστία της Μπόρνμουθ κοντά στο σημείο του πέναλτι, όταν η μπάλα αναπήδησε προς το μέρος του στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα άγγιγμα στο στήθος του έδωσε χρόνο για να στηθεί, πριν ένα υπέροχο λάκτισμα με ανάποδο ψαλιδάκι ενθουσιάζει το στάδιο Amex».

Από τη μεριά της η Sun ανέφερε για το γκολ-ποίημα του πρώην στράικερ του Ολυμπιακού: «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας ισοφάρισε με μία τολμηρή εκτέλεση με ανάποδο ψαλιδάκι για να ανεβάσει το ηθικό της Μπράιτον μετά από ένα αμφιλεγόμενο πέναλτι VAR. Ο 18χρονος Έλληνας, έκανε μια κίνηση, με την πλάτη στο τέρμα, για να διεκδικήσει το γκολ της σεζόν στο 90ό λεπτό.

Ο Kωστούλας μπήκε στο 77ο λεπτό και ακριβώς τη στιγμή που οι έξαλλοι οπαδοί της Μπράιτον έφταναν στις πλησιέστερες εξόδους, ο Φαν Χέτσκε τον… έστειλε με το ζόρι για να δημιουργήσει μια μαγική στιγμή».

«Η Μπόρνμουθ ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει τις δύο συνεχόμενες νίκες της Premier League μετά από ένα σερί 11 αγώνων χωρίς νίκη, όταν ο 18χρονος αναπληρωματικός της Μπράιτον, Χαράλαμπος Κωστούλας, εκτόξευσε ένα εντυπωσιακό χτύπημα για να κλέψει έναν βαθμό για τους παίκτες του Φάμπιαν Χούρζελερ. Ο Μπάμπης Κωστούλας έκανε μια μαγεία για να εξασφαλίσει ότι η Άλμπιον θα πάρει έναν βαθμό εναντίον των Κερασιών», ανέφερε η Daily Mail.

Στο ίδιο μήκος κύματος και το δημοσίευμα των «Times», στο οποίο μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι «η εκπληκτική ισοφάριση του έφηβου αναπληρωματικού Χαράλαμπου Κωστούλα στο τέλος έφτιαξε τη διάθεση της Μπράιτον».