Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε την υπογραφή της σε νέο συμβόλαιο με την Euroleague για την επόμενη δεκαετία, ανατρέποντας τα προγνωστικά που την ήθελαν να καταλήγει στο NBA Europe, που αναμένεται να ξεκινήσει από την επόμενη σεζόν.

Οριστικό τέλος μπαίνει στο «σήριαλ» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης στην οποία θα αγωνίζεται τα επόμενα χρόνια η «Βασίλισσα». αφού σύμφωνα με πληροφορίες από ισπανικά Μέσα, οι ιθύνοντες του Μαδριλένικου κλαμπ έχουν έρθει σε συμφωνία με τη Euroleague, για ανανέωση της συνεργασίας τους με ορίζοντα τα επόμενα 10 χρόνια, σε μία απόφαση που αυτόματα καθιστά απόλυτα επιτυχημένη την προσπάθεια της διοργάνωσης να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των 13 συλλόγων που αποτελούν μόνιμα μέλη της.

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