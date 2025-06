Μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της πρόσφατης ιστορίας της ολοκλήρωσε σήμερα Πέμπτη 12 Ιουνίου, η Νάπολι. Οι πρωταθλητές Ιταλίας, ενέταξαν και επίσημα στο δυναμικό τους τον 33χρονο Βέλγο διεθνή σταρ, Κέβιν Ντε Μπρόινε, που έμεινε ελεύθερος από την Μάντσεστερ Σίτι, μετά από δέκα χρόνια και έξι κατακτήσεις Premier League.

