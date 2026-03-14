Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, οι Γκόλντεν Στέιτ Γούοριορς ετοιμάζονται να προσφέρον στον Ομέρ Γιούρτσεβεν, συμβόλαιο διάρκειας δέκα ημερών, με τον Τούρκο σέντερ να διεκδικεί την επιστροφή του στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έπειτα από τη σεζόν 2023-24.

Ο 27χρονος σέντερ που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό στις αρχές του μήνα, δεν επέλεξε τον επαναπατρισμό του, θεωρώντας πως θα μπορούσε να ξαναβρεί μία ευκαιρία στο ΝΒΑ, μέσα από την αναπτυξιακή λίγκα (G-League) και πραγματοποίησε το μεγάλο νήμα, παρά τις προτάσεις που δέχτηκε από ευρωπαϊκά κλαμπ.

