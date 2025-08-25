Στη Σαουδική Αραβία και στην Αλ Ούλα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ευθύμης Κουλούρης. Ο 29χρονος επιθετικός, ο οποίος πέρυσι αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ και MVP του πολωνικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Πόγκον Στσέτσιν συμφώνησε σε όλα με την νεοφώτιστη στη Β΄ κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας Αλ Ούλα.

Η πολωνική ομάδα θα βάλει στο ταμείο της 4 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Ευθύμη Κουλούρη, με τον Έλληνα στράικερ να λαμβάνει 2.5 εκατ. ευρώ ανά σεζόν. Η διάρκεια του συμβολαίου θα είναι διετής. Πλέον, απομένει μόνο να βάλει την υπογραφή του ο Ευθύμης Κουλούρης και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί από την Αλ Ούλα.