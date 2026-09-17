Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού, Τορόντο Ράπτορς και Καουάι Λέοναρντ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του 35χρονου All-Star φόργουορντ.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στους Λος Άντζελες Κλίπερς και τους Τορόντο Ράπτορς για την ανταλλαγή του Καουάι Λέοναρτντ, οι Καναδοί φαίνεται πως θέλουν να «δέσουν» τον Καλιφορνέζο σταρ με νέο πολυετές συμβόλαιο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση αξίας 126 εκατομμυρίων δολαρίων.

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