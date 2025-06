Τι κι αν δημοσιεύματα τον ήθελαν να βρίσκεται κοντά στην αποχώρησή του από Αλ Νασρ;

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, περί ου ο λόγος, θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αναμένεται άμεσα να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την ομάδα.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, το νέο συμβόλαιο του Κριστιάνο θα τον κρατήσει για τουλάχιστον έναν ακόμα χρόνο στο Πρωτάθλημα της Saudi Pro League, ενώ, αν ο ποδοσφαιριστής το επιθυμήσει, τότε υπάρχει το πλαίσιο για να παραμείνει στη Μέση Ανατολή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες εβδομάδες υπήρξε έντονη φημολογία που εμφάνιζε τον 40χρονο αστέρα έτοιμο να αποχωρήσει απ’ την Αλ Νασρ για να βρει ένα κλαμπ που θα του έδινε την ευκαιρία να παίξει στο Μουντιάλ Συλλόγων.

