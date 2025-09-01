Η… εκκαθάριση στο έμψυχο δυναμικό της Παρί Σεν Ζερμέν συνεχίζεται, καθώς, μετά τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος αναζητά νέα «ποδοσφαιρική στέγη», ο Μάρκο Ασένσιο βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, δεν βρίσκεται στον σχεδιασμό του Λουίς Ενρίκε και κατά συνέπεια έπρεπε να βρει ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του.

Μάλιστα αν δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή, ο Ασένσιο θα υπογράψει συμβόλαιο με την Φενερμπαχτσέ, όπου θα βρεθεί εκ νέου με τον Μίλαν Σκρίνιαρ, ο οποίος αποκτήθηκε από τον τουρκικό σύλλογο τον περασμένο Ιούλιο.