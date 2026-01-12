Έτοιμος να ολοκληρώσει την επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα είναι ο Ζοάο Κανσέλο. Ο διεθνής Πορτογάλος αμυντικός πέρασε το μεσημέρι της Δευτέρας (12/1), ιατρικές εξετάσεις στη Βαρκελώνη και την Τρίτη (13/1), αναμένεται να υπογράψει στους «μπλαουγκράνα».

Οι Καταλανοί ενημέρωσαν επίσημα τη Δευτέρα (12/1), πως ο 31χρονος ακραίος αμυντικός ολοκλήρωσε τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του στο γραφείο του Τζουάν Λαπόρτα την Τρίτη (13/1).

Ο Κανσέλο θα αποκτηθεί ως δανεικός από την Αλ Χιλάλ μέχρι το προσεχές καλοκαίρι.