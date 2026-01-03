Σύμφωνα με το tuttomercatoweb, ο Σίμος Μήτογλου, ο οποίος αποχώρησε από την ΑΕΚ έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και πλέον το μόνο που απομένει είναι να βάλει την υπογραφή του στο συμβόλαιο που του προσφέρει η Σαμπντόρια, η οποία αγωνίζεται στη Serie B.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, λέγοντας «αντίο» στην ΑΕΚ, στην οποία αποτέλεσε βασικό στέλεχος τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Οι Γενοβέζοι προχώρησαν στην απόκτησή του, εκτιμώντας την εμπειρία και την αξιοπιστία που τον καθιέρωσαν στην «Ένωση». Σε 77 συμμετοχές με τα «κιτρινόμαυρα», ο Μήτογλου σημείωσε πέντε γκολ, ωστόσο τη φετινή σεζόν δεν βρισκόταν στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς.