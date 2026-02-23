Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με την UEFA να τον επαινεί δημόσια για τις φετινές εμφανίσεις του.

Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία χαρακτήρισε τον 18χρονο μεσοεπιθετικό ως «generational talent», δηλαδή ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς, μέσα από ανάρτηση στα social media για το Europa League. Στην ίδια ανάρτηση υπήρχε και η χαρακτηριστική ατάκα: «Ο “Έλληνας Μέσι” λένε… Εγώ απλώς θέλω να γίνω σαν τον Κωνσταντίνο», υπογραμμίζοντας τόσο τη φήμη που έχει αποκτήσει ο νεαρός αστέρας, όσο και την προσγειωμένη στάση του.

