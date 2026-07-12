Ο παλαίμαχος θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου και νυν σχολιαστής για Βρετανκό Μέσο που καλύπτει το Παγκόσμιο Κύπελλο, «έβγαλε το καπέλο» στον Τζουντ Μπέλινγχαμ μετά τη χθεσινή ηγετική του εμφάνιση στην πρόκριση των «Τριών Λιονταριών» επί της Νορβηγίας με 2-1.

O σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι με πολλή ένταση από τις δύο ομάδες, που κρίθηκε στο εξτρά ημίωρο της παράτασης.

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