Με λόγια θαυμασμού μίλησε ο Τιερί Ανρί για τον Μπάμπη Κωστούλα, μετά το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε ο νεαρός επιθετικός στο 1-1 της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ, μια φάση που ήδη κάνει τον γύρο της Ευρώπης.

Ο θρύλος της Άρσεναλ και νυν σχολιαστής του «Sky Sports» στάθηκε ιδιαίτερα στο θάρρος και τη νοοτροπία του Κωστούλα, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση να επιχειρήσει ψαλιδάκι σε τόσο πιεσμένη στιγμή δείχνει παίκτη με έντονη προσωπικότητα και πίστη στις δυνατότητές του.

