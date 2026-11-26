Η UEFA ερευνά δύο αγώνες του κυπριακού ποδοσφαίρου, αποστέλλοντας προκαταρκτικές ειδοποιήσεις στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) για ασυνήθιστη στοιχηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Φιλελεύθερου».

Αφορούν τη νίκη του Απόλλωνα Ladies με 2-0 επί της Ομόνοιας στο πρωτάθλημα γυναικών και την εκτός έδρας επικράτηση του Απόλλωνα Λεμεσού με 5-0 επί της Καρμιώτισσας, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας ανδρών.

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