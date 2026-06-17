Η Πορτογαλία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Μουντιάλ 2026, με τους Αφρικανούς να παίρνουν μία ιστορική ισοπαλία στην επιστροφή του σε τελική φάση Παγκόσμιου Κυπέλλου, μετά το 1974.

Ένατη συμμετοχή στην ιστορία της Πορτογαλίας στις διοργανώσεις των Μουντιάλ, με την υψηλότερη θέση στην ιστορία των Ιβήρων να είναι η τρίτη θέση στην πρώτη μάλιστα συμμετοχή της στο θεσμό στο Μουντιάλ του 1966 στην Αγγλία, ενώ το 2006 έφτασε στην 4η θέση του κόσμου.

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