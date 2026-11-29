Άτυχος στάθηκε ξανά ο Καρέτσας, ο οποίος δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς αντικαταστάθηκε αναγκαστικά στο 36ο λεπτό λόγω τραυματισμού.

Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης της Ντόρτμουντ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο νεαρός επιθετικός επιχείρησε να περάσει τον Μεντίνα έξω από την περιοχή, όμως δέχθηκε κλωτσιά. Ο διαιτητής δεν καταλόγισε φάουλ.

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