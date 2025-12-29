Ο 66χρονος Ιταλός προπονητής, Μαουρίτσιο Σάρι υποβλήθηκε -στην Πολυκλινική Τορ Βεργκάτα στη Ρώμη- σε μία περιορισμένη επέμβαση καρδιάς, η οποία είχε ήδη προγραμματιστεί εδώ και αρκετό καιρό, όπως ανακοίνωσε η Λάτσιο.

Ήταν μια επέμβαση με τεχνολογία PFA, που κατέστη απαραίτητη μετά τη διάγνωση επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής, που είναι μια καλοήθης μορφή καρδιακής αρρυθμίας.

Θα πάρει εξιτήριο εντός 24 ωρών και αναμένεται να επιστρέψει για να ηγηθεί της προπόνησης στο Φορμέλο τις επόμενες ημέρες. Βέβαιη θεωρείται και η παρουσία του στον πάγκο για τον αγώνα της Λάτσιο εναντίον της Νάπολι στο «Ολίμπικο» την Κυριακή.