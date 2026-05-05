Ως μία μεγάλη ευκαιρία για να συστήσει το ποδόσφαιρο στο ευρύ κοινό βλέπει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 ο Καναδάς. Στόχος της χώρας που είναι μια εκ των διοργανωτών είναι να ενισχύσει τα εμπορικά έσοδα και να αναβαθμίσει το πρωτάθλημα Canadian Premier League.

Η διοργάνωση -η πρώτη στην ιστορία με 48 ομάδες- θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και θα φιλοξενηθεί από κοινού από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

Ο Τζέιμς Τζόνσον, επικεφαλής της κορυφαίας επαγγελματικής λίγκας της χώρας, ο οποίος είναι και CEO της Canadian Soccer Business, σε συνέντευξή του στο Reuters, είπε:

«Όπως κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο, υπάρχει πάντα μια μεγάλη ευκαιρία να αναπτυχθεί το άθλημα και η οικονομική του διάσταση. Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Καναδάς θα συνδιοργανώσει Μουντιάλ. Από τη δική μας πλευρά, βλέπουμε την ευκαιρία να κάνουμε το ποδόσφαιρο mainstream, να αυξήσουμε τα εμπορικά έσοδα και να βάλουμε την Canadian Premier League στο επίκεντρο του καναδικού αθλητισμού».

Ο Καναδάς θα παίξει για τρίτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά τις παρουσίες του το 1986 και το 2022.

Με προπονητή τον Αμερικανό Τζέσι Μαρς, η εθνική ομάδα διαθέτει στο ρόστερ της τον αμυντικό της Μπάγερν Μονάχου και αρχηγό της ομάδας, Άλφονσο Ντέιβις, καθώς και τον επιθετικό της Γιουβέντους, Τζόναθαν Ντέιβιντ.

«Έχουμε δύο πολύ δυνατές εθνικές ομάδες, ανδρών και γυναικών. Έχουμε παίκτες που αγωνίζονται σε μεγάλους συλλόγους και κορυφαία πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο», τόνισε ο Τζόνσον.

Η Canadian Premier League ιδρύθηκε το 2017 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2019. Ο Τζόνσον θεωρεί ότι πλέον έχει μπει σε πιο ώριμη φάση ανάπτυξης. «Έχουμε ένα σχετικά νέο πρωτάθλημα που ωριμάζει, αναπτύσσει καλούς παίκτες για τις εθνικές ομάδες και για μεγάλους συλλόγους παγκοσμίως», ανέφερε και συνέχισε: «Όλα τα στοιχεία υπάρχουν. Το θέμα είναι να τα συνδυάσουμε και να “δημιουργήσουμε μαγεία”. Σε αυτό επικεντρωνόμαστε εν όψει της συνδιοργάνωσης του Μουντιάλ».

Η Canadian Premier League έχει επίσης επενδύσει στην καινοτομία. Τον Απρίλιο, για πρώτη φορά σε επαγγελματικό αγώνα, κατακυρώθηκε γκολ που σημειώθηκε με τον πειραματικό κανονισμό του οφσάιντ «σε φως ημέρας».

Η ιδέα, που έχει προωθηθεί εδώ και χρόνια από τον πρώην προπονητή της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, στο πλαίσιο του ρόλου του στη FIFA για την ανάπτυξη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, δοκιμάζεται πλέον στον Καναδά ως πιθανή μελλοντική αλλαγή στους κανονισμούς.

«Αυτό που κάνουμε με τη FIFA και τον Βενγκέρ είναι κάτι νέο. Είναι καινοτόμο και πιστεύουμε ότι είναι καλό για το άθλημα. Έχει δημιουργήσει μεγάλη συζήτηση, τόσο γύρω από το video support όσο και γύρω από τον κανονισμό του οφσάιντ, και αυτό είναι θετικό. Θέλουμε περισσότερη συζήτηση στον Καναδά, αλλά και να συμμετέχουμε σε μια παγκόσμια συζήτηση που εξελίσσει το άθλημα», πρόσθεσε ο Τζόνσον.