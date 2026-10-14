Ο Μπρούνο Ζενεσιό μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική της League phase του Europa League (15/10, 22:00, ΑΝΤ1, Magenta Sport 4).

«Πρόκειται για κορυφαίο σύλλογο του ελληνικού πρωταθλήματος, συνηθισμένο να αγωνίζεται τακτικά στο Champions League», είπε ο 60χρονος Γάλλος προπονητής, που χαρακτήρισε το παιχνίδι ως «το πιο σημαντικό» για τη δύσκολη εβδομάδα της Μαρσέιγ. «Να πετύχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο θετικό αποτέλεσμα, αφού είναι ο καλύτερος τρόπος για να χτίσουμε αυτοπεποίθηση», σημείωσε.

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