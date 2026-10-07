Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι ακριβώς συνέβη με τον Ζορζέ Ζεσούς και εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από την αποστολή του αντιπροσωπευτικού του συγκροτήματος, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση με τη Νορβηγία στο Όσλο.

Ο 41χρονος αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός αθέτησε τον λόγο που του είχε δώσει, την ώρα που ο Ζόρζε Ζεσούς προσπάθησε να αποφύγει να αυξήσει την ένταση…

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