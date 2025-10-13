Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποθέωσε τον Λαμίν Γιαμάλ και επέλεξε δύο Πορτογάλους ανάμεσα στους τρεις ποδοσφαιριστές που ξεχωρίζει.

Ο «Ζιζού» ήταν ένας από τους καλεσμένους στο Festival Dello Sport, που διοργάνωσε η ιταλική εφημερίδα «La Gazzetta dello Sport» και όταν ρωτήθηκε για τους εν ενεργεία παίκτες που του αρέσει περισσότερο να παρακολουθεί, είπε:

«Ανεξάρτητα από τη θέση στο γήπεδο, ένας παίκτης που με κάνει να δονούμαι κάθε φορά που αγγίζει την μπάλα είναι ο Λαμίν Γιαμάλ. Την περασμένη σεζόν, εναντίον της Ίντερ στο Σαν Σίρο για το Champions League, τα έκανε όλα μόνος του», τόνισε αρχικά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στους άλλους δύο που ξεχωρίζει, τους στυλοβάτες της Παρί Σεν Ζερμέν στη μεσαία γραμμή, Βιτίνια και Ζοάο Νέβες.

«Δεν χάνουν ποτέ την μπάλα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε εκτενώς για τη Γιουβέντους, μίλησε για τον Τούρκο επιθετικό Κενάν Γιλντίζ: «Μου αρέσει, είναι καλός, σκοράρει γκολ, αλλά πρέπει ακόμα να ωριμάσει».

Όσον αφορά στον ίδιο επανέλαβε την επιθυμία του να γίνει ομοσπονδιακός τεχνικός της Γαλλίας: «Ένα από τα όνειρά μου είναι να προπονήσω την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Θα δούμε όταν έρθει η ώρα».