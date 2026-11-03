Άρωμα Super League έχει η αποστολή της εθνικής Σερβίας για τα ματς με Γερμανία (13/11 στο Βελιγράδι) και Ελλάδα (16/11 στο Πανθεσσαλικό), με τα οποία οι Βαλκάνιοι θα ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στον 2ο όμιλο της League A του Nations League.

O τεχνικός της ομάδας, Βέλικο Παούνοβιτς, συμπεριέλαβε στις κλήσεις του τόσο τον Άντριγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, όσο και τον Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ.

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