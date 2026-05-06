Η Ζαλγκίρις έκανε μεγάλη ανατροπή από το -19 και επικράτησε 81-78 της Φενερμπαχτσέ στο Κάουνας, μειώνοντας τη σειρά των playoffs της EuroLeague σε 2-1. Μετά τις δύο ήττες στην Κωνσταντινούπολη, οι Λιθουανοί παρέμειναν «ζωντανοί» και την Παρασκευή (8/5) θα επιδιώξουν την ισοφάριση.

Η Φενέρ μπήκε ξανά εντυπωσιακά, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, φτάνοντας στο +19 (16-35 στο 14’) και ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό. Ωστόσο, η Ζαλγκίρις αντέδρασε σταδιακά, μείωσε στο -3 (41-44 στο 22’) και στο 36’ ισοφάρισε για πρώτη φορά (70-70).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr