Σφοδρή κριτική δέχεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για την απουσία του από την κηδεία του Ζοτα. Ο R7, βρέθηκε στο στόχαστρο των δημοσιογράφων στη Πορτογαλία, γιατί προτίμησε να συνεχίσει τις διακοπές του στη Μαγιόρκα αντί να παραστεί στην κηδεία, στην οποία παρευρέθηκαν άσοι από παντού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πορτογαλικού Record, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας επικοινώνησε με τη σύζυγο του Ντιόγκο Ζότα, Ρούτε Καρντόζο, καθώς και με τους γονείς του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ, δίνοντάς τους τον λόγο του ότι θα είναι πάντα δίπλα τους.

Ωστόσο, ο ίδιος επέλεξε να μην παραστεί στην κοινή κηδεία του Ζότα και του αδελφού του, Αντρε Σίλβα, για να μην προκαλέσει, όπως φέρεται να είπε, «επικοινωνιακό χάος» με την παρουσία του. Η απόφασή του αυτή ξάφνιασε τη φίλαθλη κοινή γνώμη της Πορτογαλίας, καθώς ο Ρονάλντο ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα ταξίδευε στο Γκοντομάρ, κοντά στο Πόρτο, για να πει το ύστατο αντίο μαζί με συμπαίκτες και μέλη της εθνικής.

Οι αντιδράσεις στην Πορτογαλία

Η απουσία του 40χρονου άσου έγινε ακόμη πιο αισθητή καθώς την ώρα που οι διεθνείς Ζοάο Κανσέλο και Ρούμπεν Νέβες συγκινούνταν μπροστά στις κάμερες και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ έφτανε απευθείας από τις ΗΠΑ, ο Ρονάλντο βρισκόταν στη Μαγιόρκα απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης, πάνω στο υπερπολυτελές γιοτ του αξίας 5,5 εκατομμυρίων λιρών.

Αρκετοί ήταν οι δημοσιογράφοι που έσπευσαν να ασκήσουν κριτική. Ο Αντόνιο Ριμπέιρο Κριστοβάο σημείωσε ότι «ως αρχηγός της ομάδας έχει την ευθύνη να δώσει μια εξήγηση», ενώ ο Λουίς Κριστοβάο μίλησε για «ανεξήγητη απουσία», προσθέτοντας ότι «όποια δικαιολογία κι αν δοθεί, θα είναι πολύ λίγη».

Στήριξη από μακριά αλλά και σκιές

Παρά την έντονη κριτική, κάποιοι υπερασπίζονται τον Ρονάλντο, τονίζοντας ότι ίσως προτίμησε να μην μετατρέψει την κηδεία σε θέαμα λόγω της δημοσιότητας που πάντα τον ακολουθεί. Ο ίδιος φέρεται να έχει διαβεβαιώσει την οικογένεια του Ζότα ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους σε ό,τι χρειαστούν από εδώ και πέρα.

Ωστόσο, για πολλούς, η απουσία του από το πλευρό των συμπαικτών του και της οικογένειας του Ζότα στο τελευταίο αντίο παραμένει μια σκιά που θα συζητιέται για καιρό στην Πορτογαλία.

Cristiano Ronaldo’s sister via instagram “When my father died.

In addition to the pain of the loss, we had to deal with flooding of cameras and curious people in the cemetery.

And everywhere we went

And attention was not what it is today in terms of access…

“They destroyed… pic.twitter.com/PuSg5m88m2

— GoalBangsWays (@GoalBangsW) July 5, 2025