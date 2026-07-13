Διορατικός και αφιλτράριστα ειλικρινής ο Νίκος Αλέφαντος μπορεί να μην κατάφερε να δει τον Λιονέλ Μέσι να σηκώνει το πρώτο του Μουντιάλ, το 2022 στο Κατάρ και να βρίσκεται ήδη στα ημιτελικά του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όμως τα είχε… πει πριν ακόμη γίνουν.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, απεβίωσε στις 23 Ιουνίου 2020 σε ηλικία 81 ετών, αλλά σε κάθε ευκαιρία που είχε στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, δεν παρέλειπε να αποθεώνει τον Μέσι και να παίρνει θέση υπέρ του σε κάθε ευκαιρία.

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