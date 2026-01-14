Μετά πέντε διακοπές η δίκη για τον θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λυγγερίδη συνεχίζεται στις 21 Ιανουαρίου…

Οι δικηγόροι ζήτησαν νέα διακοπή σήμερα που ήταν να συνεχιστεί, ώστε την Παρασκευή που θα συγκροτηθεί σε σώμα ο Δικηγορικός Σύλλογος του Πειραιά και ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας και να ληφθεί απόφαση αναστολής της αποχής της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Αθήνας. Στην προηγούμενη συνεδρίαση είχαν δηλώσει ότι απέχουν καθολικά από τη συγκεκριμένη δίκη, καθώς αντιδρούσαν στο να διεξαχθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η δικαστική αίθουσα των φυλακών Κορυδαλλού, λοιπόν, θα γεμίσει και πάλι την επόμενη Τετάρτη 21 Ιανουαρίου (ώρα 09:00) με 147 κατηγορούμενους, αστυνομικούς, παράγοντες και δημοσιογράφους, καθώς συνεχίζεται η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του 31χρονου αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του στις 7 Δεκεμβρίου του 2023 (απεβίωσε στο νοσοκομείο 27/12/23) έξω από το κλειστό γήπεδο του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη».

