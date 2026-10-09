Η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα μπήκε στην τελική της φάση. Οι εισαγγελείς Πατρίσιο Φεράρι και Κόσμε Ιριμπάρεν ζήτησαν 12 χρόνια φυλάκιση για τον νευροχειρουργό Λεοπόλδο Λούκε, 10 για τη Νάνσι Φορλίνι, υπεύθυνη κατ’ οίκον νοσηλείας της Swiss Medical και οκτώ για την ψυχίατρο Αγκουστίνα Κοσατσόφ. Και οι τρεις κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και η εισαγγελία ζήτησε για καθέναν από αυτούς συν 10 χρόνια αποκλεισμού από την άσκηση της ιατρικής.

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