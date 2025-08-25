Το ποινικό δικαστήριο για την υπόθεση της δολοφονίας Λυγγερίδη ορίστηκε στις 5 Νοεμβρίου, αλλά τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του κράτους και της ΕΠΟ δεν έχουν κινηθεί ακόμη, παρά την ύπαρξη τελεσίδικου και αμετάκλητου παραπεμπτικού βουλεύματος για πέντε ποδοσφαιρικούς παράγοντες.

Πρόκειται για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τους αντιπροέδρους Γιάννη Μώραλη, Δημήτρη Αγραφιώτη, Κώστα Καραπαπά και Μιχάλη Κουντούρη, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δύο πλημμεληματικές κατηγορίες:

– Υποστήριξη και χρηματοδότηση εγκληματικής οργάνωσης και

– Υποκίνηση αθλητικής βίας

Νομικοί κύκλοι επισήμαναν στη «Δίκη στον ΣΚΑΪ» την απόλυτη αρμοδιότητα της ΔΕΑΒ στον σχετικό έλεγχο των ποδοσφαιρικών παραγόντων, μέσα από τις διατάξεις του νέου αθλητικού νόμου, ο οποίος ψηφίστηκε με ευρύτατη διακομματική πλειοψηφία στη Βουλή το 2024.

Παράλληλα δυνατότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης έχει και η Επιτροπή Δεοντολογίας της ΕΠΟ

Στον σχετικό Κώδικα προβλέπεται ότι τιμωρείται κάθε συμπεριφορά που βλάπτει την ακεραιότητα και τη φήμη του ποδοσφαίρου και ιδίως συμπεριφορές παράνομες, ανήθικες και αντιδεοντολογικές..

Η Επιτροπή Δεοντολογίας μπορεί να στηριχθεί σε έθιμα, δεδικασμένα και γενικώς παραδεδεγμένες αρχές από το αθλητικό δίκαιο και τη νομολογία των αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων της ΕΠΟ, της FIFA, της UEFA και του CAS.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΠΟ προβλέπει στο άρθρο 13 τους γενικούς κανόνες συμπεριφοράς και στο άρθρο 23 εξειδικεύει, απαγορεύοντας τη χρήση σωματικής και ψυχοπνευματικής βίας.

Στο άρθρο 33 καθορίζονται τα καθήκοντα του ερευνητικού τμήματος της Επιτροπής Δεοντολογίας, το οποίο καλύπτεται από διάταξη που καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον πειθαρχικών οργάνων της ΕΠΟ ή των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών. Πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη υπόθεση, για την οποία οι πέντε ποδοσφαιρικοί παράγοντες του Ολυμπιακού θα καθίσουν στο εδώλιο ποινικού δικαστηρίου.