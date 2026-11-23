Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς μπαίνει ξανά η ΑΕΚ, η οποία αναχωρεί για την Ιταλία, με φόντο την αυριανή αναμέτρηση (22:00) απέναντι στην Κόμο, για την 5η αγωνιστική της League Phase.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει μπροστά της ένα απαιτητικό τεστ, απέναντι σε έναν αντίπαλο που πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία και επιβεβαιώνει σε κάθε παιχνίδι τις υψηλές δυνατότητές του.

Ο Σέρβος προπονητής θα χρειαστεί να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς αρκετές επιλογές. Ο Κοϊτά ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή, όμως η παρουσία του έχει να κάνει μόνο με την επιθυμία του να βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας του, αφού είναι τιμωρημένος και δεν υπολογίζεται. Επίσης, ο Αριάγκα είναι τραυματίας, ενώ εκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι Ζουμπκόφ, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου και Καλοσκάμης. Αν και ο τελευταίος ταξίδεψε κι αυτός με την ΑΕΚ στο Κόμο. Επιπλέον ο Ζουμπκόφ είχε αντικατασταθεί στη λίστα από τον Κουτέσα μετά τον τραυματισμό του.

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