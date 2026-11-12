Η Εθνική Ελπίδων με γκολ στις καθυστερήσεις ισοφάρισε σε 1-1 την Ισλανδία, νίκησε τον πάγο, την χιονόπτωση και τις πολικές θερμοκρασίες και ετοιμάζεται για την ρεβάνς στο «Απόστολος Νικολαΐδης», που θα κρίνει το εισιτήριο για την τελική φάση του Euro U21.

Η πρόκριση θα κριθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου (19:00), στο ματς όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει την επιστροφή του στην τελική φάση της διοργάνωσης, ύστερα από 25 χρόνια!

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