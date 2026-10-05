Η Εθνική Ελλάδας κράτησε τη Γερμανία στο 0-0, πήρε τον βαθμό και «κλείδωσε» την τρίτη θέση, κλείδωσε την τρίτη θέση στη βαθμολογία και εξασφάλισε την παρουσία της στο 1ο γκρούπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Θανάσης Ανδρούτσος στάθηκε στη στήριξη του κόσμου, υπογράμμισε την πίστη που υπάρχει στην ομάδα για το κάτι παραπάνω και χαρακτήρισε «ελίτ» την ψυχή που βγάζει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

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