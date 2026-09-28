Ο Θανάσης Ανδρούτσος έκανε δηλώσεις μετά την ιστορική νίκη της Εθνικής ομάδας με 1-0 επί της Γερμανίας για την 2η αγωνιστική της Α’ Κατηγορία του Nations League, με τον 29χρονο να αποθεώνει τον κόσμο στις εξέδρες για την υποστήριξή του.

Λίγο μετά την σπουδαία νίκη επί των Πάντσερ, ο διεθνής δεξιός μακ-χαφ αποθέωσε την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας, χαρακτηρίζοντας ως τιμή και υπερηφάνεια για την ιστορική νίκη, σε ερώτηση σχετικά με τα συναισθήματά του μετά το παιχνίδι.

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