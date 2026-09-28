Έγραψε ιστορία η Εθνική στο Άουγκσμπουργκ με τη νίκη της για πρώτη φορά επί της Γερμανίας(0-1) για το Nations League. H ελληνική ομάδα χωρίς να είναι καλύτερη «έκλεψε» το αποτέλεσμα, χάρη στο τυχερό γκολ του Κουρμπέλη, καθώς μετά από κόντρα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Ήταν ωστόσο τέτοια η αυταπάρνηση και το πάθος των διεθνών μας, τέτοια η στρατηγική στον αγώνα, τέτοια η συνοχή και η λειτουργία της ομάδας που κάνει κάθε Έλληνα χαρούμενο, καθώς πέρα από την σπουδαία επιτυχία, υπάρχει η πίστη μετά και τη νίκη που προηγήθηκε στη Σερβία, πως τα καλύτερα έρχονται. Γιατί αυτά είναι που μας ενδιαφέρουν. Να δούμε ξανά τη γαλανόλευκη παρούσα σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως το EURO 2028 και όχι να λέμε πάλι τι καλούς παίκτες που έχουμε αλλά δεν μπορούν να πάρουν αποτελέσματα.

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