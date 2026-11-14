Ο Μάικλ Όλιβερ θα είναι ο διαιτητής της κρίσιμηας αναμέτρησης της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (16/11, 21:45) για την 6η αγωνιστική του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έζησε έναν πραγματικό εφιάλτη στο Άμστερνταμ καθώς ηττήθηκε με 7-0 από την Ολλανδία και κάπως έτσι η τύχη δεν βρίσκεται πια στα χέρια της για την πρόκριση. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 21:45 απέναντι στη Σερβία στον Βόλο, η γαλανόλευκη καλείται πλέον να αγωνιστεί μόνο για το τρίποντο εάν θέλει να ελπίζει.

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