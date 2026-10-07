Η εθνική Ελλάδας κατάφερε να ολοκληρώσει αήττητη τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, και συνεχίζει πρώτη στον όμιλο της με οκτώ βαθμούς, μαζί με την Ολλανδία.

Μετά τις σπουδαίες επιτυχίες η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κέρδισε πέντε θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, σε σχέση με την τελευταία αξιολόγηση, τον περασμένο Ιούλιο.

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