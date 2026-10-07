Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η εθνική Ελλάδας κατάφερε να ολοκληρώσει αήττητη τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της στη League A του Nations League, και συνεχίζει πρώτη στον όμιλο της με οκτώ βαθμούς, μαζί με την Ολλανδία.

Μετά τις σπουδαίες επιτυχίες η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κέρδισε πέντε θέσεις και σκαρφάλωσε στην 41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA, σε σχέση με την τελευταία αξιολόγηση, τον περασμένο Ιούλιο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #FIFA #εθνική #Ελλάδα