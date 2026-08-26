Η Εθνική γυναικών έχασε 3-0 από την Σερβία και κατέλαβε την 3η θέση στον όμιλο

Η Εθνική γυναικών ολοκλήρωσε με μία… ανώδυνη ήττα 3-0 απ’ τη Σερβία την παρουσία της στον Β’ όμιλο του Eurovolley. Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου είχε ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή της στη φάση των «16», καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στο γκρουπ με απολογισμό δύο νίκες και δύο ήττες.

Η Μάρθα Ανθούλη ήταν η πρώτη σκόρερ της Ελλάδας με 12 πόντους, όμως η Σερβία είχε τον έλεγχο και στα τρία σετ, φτάνοντας δίκαια στη νίκη με 25-22, 25-13 και 25-18. Οι τελευταίες αναμετρήσεις του ομίλου διεξάγονται την Πέμπτη (27/8), με τα ζευγάρια Ουκρανία-Σερβία και Τσεχία-Βουλγαρία.

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