Η εθνική ομάδα των ελπίδων υποδέχεται τη Γερμανία (19:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με στόχο τη διατήρηση της πρωτιάς στον 6ο προκριματικό όμιλο του EURO 2027.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να δώσει συνέχεια στην ως τώρα εξαιρετική πορεία της, με τις έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες και θα έχει στο πλευρό της τον κόσμο.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό και η ΕΠΟ ανακοίνωσε σήμερα πως λόγω αυξημένης ζήτησης θα βγουν περισσότερα εισιτήρια που εκδίδονται αυτόματα χωρίς οικονομικό αντίτιμο.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ενημερώνει τους φιλάθλους ότι λόγω της αυξημένης ζήτησης εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων με την Γερμανία, τέθηκαν σε κυκλοφορία ακόμη περισσότερα εισιτήρια, καθώς άνοιξαν και οι θύρες 2 και 5 του “Απόστολος Νικολαΐδης”, όπου θα διεξαχθεί η κρίσιμη αναμέτρηση (31/03, 19:00). Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η στήριξη από το φίλαθλο κοινό και το έντονο ενδιαφέρον τους προς την Εθνική Ελπίδων και την προσπάθεια που κάνει να προκριθεί στην τελική φάση του U21 EURO 2027 είναι εξόχως σημαντική και κομβικής σημασίας για τους διεθνείς και το τεχνικό επιτελείο. Εξασφαλίζοντας τη θέση μας στο γήπεδο δηλώνουμε έτοιμοι να γίνουμε “ένα” με την Εθνική στην προσπάθεια της για πρόκριση στα τελικά!»

Η Ελλάδα είναι πρώτη στη βαθμολογία με 18 βαθμούς, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η προσεχής αντίπαλός της με 15 βαθμούς και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Βόρεια Ιρλανδία με 7.

Την πρόκριση στην τελική φάση μαζί με τις διοργανώτριες χώρες (Αλβανία και Σερβία) κατακτούν οι εννέα επικεφαλής και ο καλύτερος δεύτερος όλων των προκριματικών ομίλων. Τα υπόλοιπα τέσσερα εισιτήρια της τελικής φάσης θα καθοριστούν από αγώνες πλέι οφ, στους οποίους θα συμμετάσχουν οι 8 δεύτεροι των προκριματικών ομίλων.