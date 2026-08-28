Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, μίλησε μετά την ήττα της Εθνικής ομάδας με 82-76 από την Ουκρανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, τονίζοντας ότι η ομάδα θα πρέπει να παραμείνει ενωμένη και να τα δώσει όλα κόντρα στην Ισπανία στο «T-Center» (31/8, 19:00).

Μετά από ένα ακόμη απογοητευτικό αποτέλεσμα στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, σημειώνοντας ότι παρά τις περισσότερες ασίστ και τα παραπλήσια στατιστικά, η επίθεση «κόλλησε» σε έναν αόρατο τοίχο που δεν επέτρεψε την προσπέραση στο σκορ.

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