Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για ακόμη ένα καλοκαίρι φώναξε βροντερό «παρών» στο γαλανόλευκο κάλεσμα.

Είναι εδώ προκειμένου να ενισχύσει την Εθνική μπάσκετ ανδρών και να ηγηθεί της προσπάθειάς της για διάκριση στο προσεχές Eurobasket.

Ο «Greek Freak», πριν ακριβώς από μία εβδομάδα ενσωματώθηκε στην αποστολή της «επίσημης αγαπημένης», αλλά δεν αγωνίστηκε ούτε στο φιλικό με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ, ενώ ούτε ακολούθησε τη «γαλανόλευκη» στο τουρνουά στη Λεμεσό, στο οποίο αναμενόταν να παίξει.

Ο λόγος λοιπόν της απουσίας του Γιάννη σχετίζεται με την ασφαλιστική του κάλυψη.

Από το περιβάλλον της ΕΟΚ επισημαίνεται ότι σε αυτό το κομμάτι δεν υπάρχει κάποια ευθύνη της ομοσπονδίας.

Όπως υπογραμμίζουν έχουν γίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να φορέσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κανονικά τη «γαλανόλευκη» φανέλα.

Συγκεκριμένα τονίζεται, ότι έχει πληρωθεί το ποσό που απαιτείται στη FIBA (υπάρχει συμφωνία με το NBA για ασφαλιστική κάλυψη των παικτών) και να μπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στα φιλικά προετοιμασίας.

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ η κωλυσιεργία στην πλήρη ένταξη του Έλληνα NBAer στην προετοιμασία της Εθνικής μας έρχεται από την πλευρά των Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «ελάφια» φέρονται να έχουν στρέψει την προσοχή τους στο να διατηρήσουν τον Γιάννη στο ρόστερ τους, κρατώντας μακριά του τους… μνηστήρες που ορέγονται trade.

Έτσι έχουν καθυστερήσει να προχωρήσουν στην έγκριση της ασφαλιστικής του κάλυψης, κάτι που απαιτείται για να μπορέσει να προπονηθεί κανονικά ο Αντετοκούνμπο με τους συμπαίκτες του και φυσικά να λάβει μέρος στα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα «Ελάφια» έχουν στείλει για ακόμα ένα καλοκαίρι προπονητές που βρίσκονται στο πλευρό του Γιάννη και της Εθνικής.

Την ώρα λοιπόν, που οι Μπακς έχουν στο μυαλό του μόνο το πώς θα κρατήσουν μακριά από τον αστέρα τους τους Νικς, οι οποίοι ονειρεύονται να τον κάνουν κάτοικο Νέας Υόρκης , προκειμένου να χτίσουν γύρω του μία ομάδα που θα μπορέσει να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο μετά το 1973, φέρονται να καθυστερούν να ασχοληθούν με το ζήτημα της ασφάλειας του.

Έτσι ο Γιάννης θυμίζει «θηρίο στο κλουβί» και χάνονται πολύτιμες ημέρες όσον αφορά στην ένταξη του Έλληνα αστέρα στην κανονική προετοιμασία της «γαλανόλευκης».