O Iβάν Γιοβάνοβιτς βρέθηκε από ήρωας μετά τις επιτυχίες, στο στόχαστρο της κριτικής για την πιο βαριά μεταπολεμική ήττα 7-0 από την Ολλανδία, καθώς φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης γι’ αυτήν. Οι εμμονές του Σέρβου προπονητή είχαν αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς αποδείχθηκε πως δεν διάβασε το ματς και νικήθηκε κατά κράτος από τον Τσάβι.

Η Ολλανδία είχε προειδοποιήσει στο δεύτερο ημίχρονο της Τούμπας όταν έκανε το 2-0, 2-2 και ήταν απόλυτα κυριάρχη, αλλά ο Γιοβάνοβιτς δεν πήρα τα μηνύματα. Η μεγαλύτερη κριτική προς του δεν αφορά αποκλειστικά την επιλογή του 4-4-2 ή τη χρησιμοποίηση δύο επιθετικών. Αφορά κυρίως τη διαχείριση του παιχνιδιού όταν έγινε σαφές ότι η αρχική προσέγγιση δεν λειτουργούσε. Στο 18΄ η Ελλάδα έχανε ήδη με 3-0 και αντιμετώπιζε εμφανή προβλήματα στην κάλυψη του άξονα. Εκείνη τη στιγμή υπήρχε ανάγκη για τακτική παρέμβαση, είτε με αλλαγή σχηματισμού είτε με διαφορετική κατανομή των ρόλων. Η απόσυρση ενός από τους δύο επιθετικούς σε χαμηλότερη θέση ή η ενίσχυση της μεσαίας γραμμής με τρίτο κεντρικό παίκτη θα μπορούσε να περιορίσει τις διαθέσιμες γραμμές πάσας των Ολλανδών. Καμία τέτοια κίνηση δεν εγγυόταν ότι η Ελλάδα θα επέστρεφε στο παιχνίδι, αλλά θα αποτελούσε τουλάχιστον μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η βασική πηγή του προβλήματος.

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