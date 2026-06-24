Σοκ προκάλεσε η απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια να ανακοινώσει την αποχώρησή του από την Εθνική Ελλάδας. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός, με ανάρτησή του, ανέλυσε τους λόγους της απόφασής του.

Ο Κωνσταντέλιας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη «γαλανόλευκη» στις 24 Μαρτίου του 2023 σε ηλικία 20 ετών και 19 ημερών, όταν πέρασε ως αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο στην εκτός έδρας νίκη με 3-0 επί του Γιβραλτάρ για τα προκριματικά του EURO 2024, με προπονητή της Εθνικής τον Γκουστάβο Πογιέτ. Συνολικά πραγματοποίησε 18 εμφανίσεις με τη «γαλανόλευκη», πετυχαίνοντας τέσσερα (4) γκολ και μοιράζοντας δύο (2) ασίστ.

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