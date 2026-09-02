Η Εθνική γυναικών πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε απέναντι στην πανίσχυρη Σερβία και γνώρισε την ήττα με 3-0 σετ (25-14, 25-20, 25-17) στον προημιτελικό του EuroVolley γυναικών, αποχαιρετώντας με ψηλά το κεφάλι τη διοργάνωση. «Πάγωσε» όλο το γήπεδο με τον τραυματισμό της Αγγελοπούλου στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ.

Η Σερβία μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, παίρνοντας το πρώτο σετ με 25-14 και κάνοντας από νωρίς αισθητή την ανωτερότητά της. Η «γαλανόλευκη» προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ στα πρώτα λεπτά, όμως η Σερβία σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της και απέκτησε σημαντική διαφορά, την οποία διατήρησε μέχρι το τέλος του σετ.

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