Ο Πέτρος Μάνταλος αποσύρθηκε από την Εθνική ομάδα, με τον διεθνή άσο της ΑΕΚ να ανακοινώνει την απόφασή του στον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος και το γνωστοποίησε.

Ο εκλέκτορας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος έκανε δηλώσεις εν όψει των φιλικών του Μαρτίου και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο θέμα.

«Μιλήσαμε, ήταν ειλικρινής και μπορώ να καταλάβω πλήρως το σκεπτικό του. Ήταν ένα παιδί που ήταν πάντα πολύ χρήσιμος για εμάς, όχι μόνο σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και με την παρουσία του στα αποδυτήρια, γιατί είναι ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες», υπογράμμισε ο Γιοβάνοβιτς.

«Σίγουρα θα μας λείψει ο Πέτρος, ένας παίκτης που έχει προσφέρει για πάρα πολλά χρόνια τις υπηρεσίες του στην Εθνική ομάδα και από αυτή τη θέση θα τον ευχαριστήσω, όχι μόνο για την περίοδο που ήμασταν μαζί τον τελευταίο χρόνο, αλλά και για όλη την παρουσία του τα τελευταία χρόνια στην Εθνική ομάδα, γιατί έχει πάρα πολλές συμμετοχές», συνέχισε.

Και συμπλήρωσε: «Θα μας λείψει ο Πέτρος κι εγώ από την πλευρά μου θέλω να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του, γιατί είναι ένα εξαιρετικό παιδί, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και εύχομαι να παίζει ακόμα αρκετά χρόνια».