Η Εθνική πέτυχε μία από τις σημαντικότερες νίκες της ιστορίας της περνώντας νικηφόρα με 1-0 από το Άουγκσμπουργκ κόντρα στη Γερμανία για τη 2η αγωνιστική του Nations League, με τον Αστέρα Τρίπολης να αποθεώνει την τεράστια επιτυχία αλλά πάνω απ’ όλα τον αρχηγό του και χρυσό σκόρερ, Δημήτρη Κουρμπέλη.

Σε ένα παιχνίδι που θα θυμόμαστε για χρόνια, η Εθνική Ομάδα πήρε ένα από τα σημαντικότερα «διπλά» της ιστορίας της και πλέον βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τα Πάντσερ, για την κατάκτηση μίας εκ των δύο κορυφαίων θέσεων στην Ά Κατηγορία του θεσμού.

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