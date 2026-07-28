Οι πόρτες του αεροδρομίου άνοιξαν και οι νέοι πρωταθλητές κόσμου εμφανίστηκαν μέσα σε θερμό χειροκρότημα. Οι διεθνείς της Εθνικής ομάδας Πόλο ανδρών επέστρεψαν στην Ελλάδα ως θριαμβευτές, έχοντας στις αποσκευές τους το χρυσό μετάλλιο του World Cup του Σίδνεϊ, το πρώτο στην ιστορία της χώρας σε μεγάλη διοργάνωση.

Συγγενείς, φίλοι και φίλαθλοι τους υποδέχθηκαν με ελληνικές σημαίες, συνθήματα και χαμόγελα, αναγνωρίζοντας το ιστορικό επίτευγμα της ομάδας του Θοδωρή Βλάχου που ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

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