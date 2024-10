Η πρώτη νίκη της Εθνικής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο επί της Αγγλίας με 2-1 μέσα στο Γουέμπλεϊ για το Nations League, σόκαρε τους Βρετανούς, με πολλά βρετανικά Μέσα, όπως η Daily Mail, να μιλούν για «Ελληνική τραγωδία της Εθνικής Αγγλίας» .

Δεν έλειψαν και τα εγκωμιαστικά δημοσιεύματα στο Χ από τα βρετανικά ΜΜΕ για τη νίκη της Εθνικής, οι παίχτες της οποίας την αφιέρωσαν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ, τον γεννημένο στην Αγγλία διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή που πέθανε τόσο άδικα την Τετάρτη.

Το BBC έγραψε χαρακτηριστικά: «Μιλήσαμε πολύ νωρίς. Η Ελλάδα νίκησε την Αγγλία για πρώτη φορά» και συμπλήρωσε σε άλλο tweet: « Τι άλλο μας μένει; Ο Jude Bellingham γλύτωσε την Αγγλία από τα χειρότερα»

We spoke too soon! 🫣

Greece have beaten England for the first time ever in their history! 🇬🇷 #ENGGRE https://t.co/P02ZROFCUP pic.twitter.com/pNrbz59Sue

— BBC Sport (@BBCSport) October 10, 2024